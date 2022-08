Siemens Energy : teste sa nouvelle turbine avec Duke Energy

Dans le cadre d'un accord innovant, Siemens Energy a installé et teste actuellement sa turbine SGT6-9000HL à la Lincoln Combustion Turbine Station de Duke Energy, à environ 40 km au nord de Charlotte, en Caroline du Nord. La nouvelle unité peut générer suffisamment d'énergie pour alimenter plus de 300 000 foyers.



La station a d'ailleurs été certifiée par le Guinness World Records en tant que ' centrale électrique à gaz à cycle simple la plus puissante ' avec ses 410,9 MW.



La turbine SGT6-9000HL de Siemens Energy est conçue pour fonctionner plus longtemps entre les cycles de maintenance et doit être 34 % plus efficace que les turbines à combustion existantes sur le site de Lincoln, assure Siemens Energy.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.