Siemens Energy : un électrolyseur pour un projet au Danemark

Siemens Energy a annoncé mercredi avoir été choisi pour fournir un électrolyseur de 50 mégawatts (MW) devant être connecté à une unité de production d'e-méthanol au Danemark.



L'objectif de l'installation consiste à générer de l'hydrogène pour un projet visant la fabrication d'e-carburant en quantités industrielles à partir d'électricité issue de sources décarbonées.



Cet e-méthanol, produit par le groupe danois European Energy, est destiné au premier navire neutre en carbone de Maersk, le géant du transport de conteneurs.



Le projet, basé à Kasso, dans le sud du Danemark et non loin de la frontière allemande, doit produire son premier carburant vert dans le courant du second semestre 2023.



