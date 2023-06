Siemens Energy : vers l'intégration totale de Siemens Gamesa

Les actionnaires minoritaires de Siemens Gamesa ont approuvé mardi le principe d'une réduction de capital portant sur les quelque 2% des actions de la société qui n'étaient toujours pas détenues par Siemens Energy, ouvrant ainsi la voie à une intégration totale des deux entreprises.



La résolution relative à la réduction de capital a été approuvée par 98,2% des actionnaires minoritaires qui participaient à l'assemblée générale extraordinaire qui était organisée par le spécialiste des énergies renouvelables.



Dans un communiqué, Siemens Energy souligne que ce feu vert ouvre la voie à une consolidation complète de Siemens Gamesa, dont il détenait autour de 98% du capital à l'issue de son offre.



Dans le cadre de son OPA sur l'entreprise, qui s'est tenue entre mai et décembre 2022, Siemens Energy estime avoir dépensé plus de quatre milliards d'euros afin d'acquérir l'intégralité des actions qu'il ne détenait pas encore.



