Siemens Energy : vers une OPA sur SGRE

Siemens Energy a annoncé samedi une offre publique d'achat (OPA) volontaire sur l'ensemble des actions Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) qu'il ne détient pas encore, soit environ 32,9% du capital, à un prix de 18,05 euros par action.



'La transaction soutiendra les efforts de la direction pour résoudre les difficultés actuelles chez SGRE et générera de la valeur pour les actionnaires des entreprises', explique Siemens Energy, qui en attend des synergies de coûts et de revenus.



Il souligne aussi que le prix ainsi proposé représente une prime de 27,7% sur le dernier cours de clôture de l'action SGRE non affecté, au 17 mai dernier. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2022.



En cas de succès de l'opération, le groupe énergétique allemand a l'intention de demander un retrait de l'action SGRE de la cote à la Bourse de Madrid, rappelant que le titre figure actuellement parmi les composantes de son indice phare Ibex 35.



