Siemens Gamesa va remplacer le directeur de son unité d'éoliennes terrestres en difficulté - mémo

Le fabricant d'éoliennes en difficulté Siemens Gamesa va remplacer le chef de son unité onshore en raison des récentes pertes financières qui ont accru la pression sur l'entreprise, selon une note interne consultée par Reuters.

Le directeur général Jochen Eickholt a déclaré dans une note interne envoyée par courriel et vue par Reuters que Lars Bondo Krogsgaard, directeur général de l'unité onshore de la société cotée en Espagne, "ne fera plus partie de Siemens Gamesa".

"Cette décision est motivée par un besoin de changement en raison des pertes de l'activité onshore et de la sous-performance continue qui a déclenché plusieurs avertissements sur les bénéfices et des écarts massifs par rapport aux budgets, aux prévisions, aux plans de marché et aux coûts de non-conformité", a déclaré Eickholt dans l'e-mail.

Krogsgaard, interrogé pour un commentaire mercredi, a déclaré qu'il souhaitait à son "ancien employeur et à ses collègues le meilleur pour l'avenir".

Un porte-parole de Siemens Gamesa a confirmé que le dirigeant avait quitté l'entreprise et "nous sommes à la recherche d'un successeur."

La société est née d'une fusion en 2017 entre l'espagnol Gamesa et l'unité éolienne de l'allemand Siemens. Elle a déclaré une perte de 446 millions d'euros au cours des trois mois jusqu'en août, plus profonde que les 314 millions d'euros qu'elle a perdus au cours de la même période de 2021, et a indiqué que les défaillances et les réparations de composants, principalement dans l'activité terrestre, ont coûté environ 4,6 % du chiffre d'affaires.

Les fabricants de turbines s'efforcent de profiter de la forte demande mondiale d'énergie propre provenant de sources telles que l'éolien, tout en se débattant avec la flambée des prix des matières premières et de la logistique, les droits d'importation élevés, les retombées du COVID-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Siemens Gamesa, longtemps leader sur le marché des turbines offshore, a déclaré que ses récents avertissements sur les bénéfices étaient en partie dus à des problèmes de livraison de nouveaux produits dans sa division onshore. Ces problèmes ont contribué au fait que l'actionnaire principal, Siemens Energy, a décidé d'acheter la participation dans la société qu'il ne possède pas encore.

La société a pour objectif de résoudre les problèmes de l'unité onshore au cours des trois prochains mois, a déclaré Eickholt à Reuters la semaine dernière. La société prévoit également de licencier 2 900 personnes.

Eickholt prévoit maintenant un retour aux bénéfices en 2024, malgré un certain nombre de projets onéreux dans la division onshore qui s'étendront probablement sur cette année-là. (Reportage d'Isla Binnie ; édition de Bernadette Baum)