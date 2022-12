Siemens : lance une académie de la numérisation

Siemens lance une académie de formation continue qui se concentrera sur l'amélioration et la remise à niveau des compétences.Dans 19 centres de formation régionaux répartis dans toute l'Allemagne, la SiTecSkills Academy mettra à disposition un portefeuille complet et certifié de mesures de qualification dans les nouveaux domaines de la numérisation et de la durabilité.L'Académie vise à fournir une formation aux employés des fonctions de fabrication, de service, de vente, de finance, de contrôle et de soutien aux entreprises. La SiTecSkills Academy complète le portefeuille proposé par l'unité de formation Siemens Professional Education en offrant des possibilités d'apprentissage professionnel et technique ciblées.Cette initiative vise à améliorer les compétences des employés pour répondre aux exigences de la transformation numérique au sein de l'environnement de travail. L'aspect nouveau est que cette offre est accessible aux partenaires internes et externes.' Nous assurons non seulement leur employabilité de notre personnel à long terme, mais aussi la compétitivité à long terme de notre entreprise ', a déclaré Judith Wiese, Chief People and Sustainability Officer et membre du conseil d'administration de Siemens AG.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.