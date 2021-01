Siemens Energy : contexte favorable, Oddo relève sa cible

Dans un contexte favorable, le groupe Siemens Energy a préannoncé des prises de commandes au 1er trimestre de 7,43 milliards d'euros (nouveau consensus à 7,24 milliards d'euros), des revenus de 6,54 milliards d'euros en hausse de 3% en un an (consensus à 6,71 milliards d'euros) et un EBITA ajusté avant charges spéciales de 366 ME, soit 5,6% de marge (consensus à 1,8%), rapporte Oddo.



Le bureau d'analyses maintient ainsi sa recommandation d'achat sur le titre Siemens Energy et relève son objectif de cours à 37 euros, contre 28 euros précédemment.





