Siemens Energy : électrification d'une plateforme offshore

La société Siemens Energy a annoncé aujourd'hui qu'elle allait fournir un système de transmission, de distribution et de gestion de l'énergie (PMS) à Aker Solutions dans le cadre du projet d'électrification de la plateforme pétrolière Troll West en mer du Nord, exploitée par Equinor.



L'idée consiste à remplacer les générateurs et compresseurs à turbine à gaz existants par une alimentation électrique à terre, via un câble de transmission sous-marin de 65 km.



A terme, cette opération devrait permettre de réduire les émissions de carbone annuelles d'environ 500 000 tonnes, soit l'équivalent de 1% de toutes les émissions norvégiennes.



L'installation et la mise en service des équipements électriques du projet Troll West sont prévues pour l'horizon 2022 - 2023.





