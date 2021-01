Siemens Energy : gagne 3% après ses résultats préliminaires

Les actions de Siemens Energy sont en hausse de plus de 3% lundi matin, alors que ses résultats préliminaires ont largement dépassé le consensus.



L'ancienne filiale de Siemens - qui est cotée à Francfort depuis fin septembre - a déclaré que son EBITA ajusté avant éléments spéciaux s'élevait à 366 millions d'euros au premier trimestre de l'année fiscale 2021, soit plus du triple du consensus de 119 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 2,6 % pour atteindre 6,5 milliards d'euros, a rajouté le groupe.



Siemens Energy a également confirmé ses perspectives pour l'année fiscale 2021.



La société a déclaré qu'elle prévoyait de publier le 2 février son communiqué complet sur les résultats du premier trimestre de l'année fiscale 2021.



