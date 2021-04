Siemens Energy : accord de collaboration technique avec Total

Total et Siemens Energy annoncent un accord de collaboration technique afin d'étudier des solutions durables pour la réduction des émissions de CO2, collaboration qui se concentrera sur les installations de liquéfaction du gaz naturel et la production d'électricité associée.



Les deux groupes s'associeront ainsi pour fournir des solutions industrielles telles que la combustion d'hydrogène propre dans les turbines à gaz, la liquéfaction tout-électrique du gaz naturel, ou encore l'optimisation de la production d'électricité.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.