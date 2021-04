Siemens Energy : commande de deux trains en Ouzbékistan

Siemens Energy annonce avoir été sélectionné par la société Enter Engineering afin de lui fournir deux trains équipés d'un compresseur centrifuge, dans le cadre de la phase 1 du projet de stockage souterrain de gaz de Gazli, en Ouzbékistan.



Ces deux trains permettront d'extraire jusqu'à 20 millions de mètres cubes standard par jour de gaz stocké dans le champ de Gazli, et de pressuriser ce gaz pour le transport par pipeline à destination de la consommation intérieure et de l'exportation vers la Chine.



Dans le cadre de cet accord, Siemens Energy fournira également un financement à hauteur de 90% de la valeur du contrat.



La mise en service des trains est prévue fin 2021, indique Siemens Energy.





