Siemens Energy : nouveau vice-président trésorerie & finance

Siemens Energy fait savoir aujourd'hui que le Dr Robert McAnally sera nommé Senior Vice-président Trésorerie et Finance d'entreprise à compter du 1er septembre.



Il succédera ainsi au Dr Mark Roemer qui quittera Siemens Energy d'un commun accord avec l'entreprise d'ici la fin de l'année et accompagnera l'intégration de son successeur, indique la société.



Robert McAnally rejoint Siemens Energy en provenance d'Associated British Foods, une entreprise mondiale de vente au détail de produits alimentaires, d'ingrédients et entreprise agricole basée à Londres où il occupait la fonction de trésorier du groupe.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.