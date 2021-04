Siemens Energy : obtient CE+, certification de cybersécurité

Siemens Energy annonce avoir franchi une étape importante en matière de cybersécurité sur ses 12 sites en Grande-Bretagne et en Irlande en obtenant la certification Cyber ​​Essentials Plus (CE +), une certification de cybersécurité soutenue par le gouvernement britannique et soutenue par l'industrie.



La certification démontre que les politiques et procédures de l'entreprise sont suffisamment solides pour se protéger contre les cyber-menaces.



Renouvelable tous les 12 mois, la certification a été décernée par ECSC, un organisme de certification indépendant pour le programme Cyber ​​Essentials,



'La certification Cyber ​​Essentials Plus démontre que nous avons mis en place des procédures et des protections solides et montre à nos clients et aux autres parties intéressées que nous prenons la sécurité de leurs informations au sérieux et que nous avons pris les mesures nécessaires pour réduire les cyber-menaces', a indiqué Steve Scrimshaw, vice-président de Siemens Energy UK&I,





