Siemens Gamesa : AlphaValue abaisse son objectif

AlphaValue a abaissé vendredi son objectif de cours sur Siemens Gamesa, qu'il ramène de 19,2 à 17,4 euros, tout en renouvelant sa recommandation 'alléger' sur le titre.



Le bureau d'études - qui prédit une année 2022 'encore plus difficile' que les précédentes pour le fabricant d'éoliennes - indique avoir abaissé ses prévisions de résultats dans le sillage du dernier avertissement en date lancé par le groupe.



S'il note que ce 'warning' est dû, une nouvelle fois, à de lourdes charges passées sur les contrats les plus complexes, AlphaValue s'attend à ce que les problèmes d'approvisionnement, d'inflation des prix des matières premières et de cherté des coûts logistiques pénalisent encore l'activité cette année, sans voir de véritable accalmie en vue.



Le cabinet parisien prévient par ailleurs que les mesures prises par le groupe industriel afin d'amortir ces éléments négatifs ne porteront pas leurs fruits avant un certain temps.



'Dès lors, nous recommandons d'agir avec prudence au moment de bâtir des positions au sein des valeurs du secteur', prévient-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.