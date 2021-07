Siemens Gamesa : Berenberg abaisse son objectif de cours

Berenberg réitère sa recommandation 'conserver' sur Siemens Gamesa, mais abaisse son objectif de cours de 29 à 22 euros, sur la base d'un multiple cible EV/EBITDA 2023 de 14 fois, après les résultats préliminaires du troisième trimestre dévoilés la semaine dernière.



Le broker ajuste ses estimations de BPA pour le fabricant d'éoliennes, qui devient négative pour 2021 et chute de 52% et 24% pour 2022 et 2023 respectivement, sous l'effet principalement de marges plus faibles attendues dans les installations sur la terre ferme.



