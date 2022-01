Siemens Gamesa : Oddo n'est plus à surperformance

Oddo BHF abaisse sa recommandation sur Siemens Gamesa de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 28 à 23 euros, au lendemain d'un nouvel avertissement sur résultats lancé par le constructeur d'éoliennes pour 2022.



Le bureau d'études révise en baisse sensible ses prévisions et anticipons désormais pour 2022 un recul du CA en organique de -0,2% et une marge d'EBIT ajusté avant éléments particuliers de 3,1% (soit 884 millions d'euros de résultat opérationnel retraité).



'La performance (+4,5% sur six mois) n'a pas été à la hauteur des attentes et les warnings à répétition ne vont pas aider à restaurer la confiance des investisseurs', estime l'analyste, ajoutant que 'des déconvenues supplémentaires ne sont pas exclues'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

