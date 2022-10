GE licencie des travailleurs dans son unité d'éoliennes terrestres dans le cadre d'une stratégie de redressement - sources

General Electric Co licencie des employés de son unité d'éoliennes terrestres dans le cadre d'un plan de restructuration et de redimensionnement de l'entreprise, qui est aux prises avec une faible demande, une hausse des coûts et des retards dans la chaîne d'approvisionnement, ont déclaré quatre sources au courant de la situation.

Les sources ont déclaré que la société avait informé mercredi les employés d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique de ces réductions. Elle prévoit également de réduire ses effectifs dans le secteur de l'éolien terrestre à une date ultérieure en Europe et en Asie-Pacifique.

Les réductions devraient toucher 20% des effectifs de l'unité éolienne terrestre aux États-Unis, ont-ils ajouté. Cela équivaudrait à des centaines de travailleurs, a précisé l'une des sources.

GE a confirmé à Reuters qu'elle "rationalisait" son activité éolienne terrestre en réponse aux réalités du marché, mais n'a pas fait de commentaire direct sur d'éventuelles réductions d'effectifs.

"Ce sont des décisions difficiles, qui ne reflètent pas le dévouement et le travail acharné de nos employés, mais qui sont nécessaires pour garantir que l'entreprise puisse être compétitive et améliorer sa rentabilité au fil du temps", a déclaré un porte-parole de GE Renewables dans un communiqué envoyé par e-mail.

L'éolien terrestre est la plus importante des activités de GE dans le domaine des énergies renouvelables, qui employaient ensemble 38 000 personnes dans le monde à la fin de 2021. L'unité a toutefois dû faire face à une hausse des coûts des matières premières en raison de l'inflation et des pressions sur la chaîne d'approvisionnement.

Aux États-Unis, qui a été le marché de l'éolien terrestre le plus rentable de GE, l'incertitude politique qui a suivi l'expiration des crédits d'impôt pour la production d'électricité renouvelable l'année dernière a frappé la demande des clients, entraînant une baisse des revenus de l'unité cette année.

GE n'est pas seul. La concurrence accrue, les perturbations de l'approvisionnement dues à la pandémie de COVID-19 et la flambée des prix des métaux exacerbée par la guerre en Ukraine ont rendu difficile la réalisation de bénéfices pour les fabricants d'éoliennes, même si les gouvernements et les entreprises appellent à davantage d'énergie renouvelable face au changement climatique.

Le mois dernier, son rival Siemens Gamesa a dévoilé un plan visant à supprimer 2 900 emplois, principalement en Europe, après avoir émis une série d'avertissements sur les bénéfices cette année. Les bénéfices du fabricant danois d'éoliennes Vestas ont également été affectés.

Les problèmes de l'unité éolienne terrestre de GE, qui a représenté 15 % des ventes industrielles de la société l'année dernière, affectent également les performances de l'ensemble de ses activités liées aux énergies renouvelables. En juillet, la société a imputé à son activité éolienne terrestre nord-américaine les deux tiers de la baisse de son chiffre d'affaires dans le secteur des énergies renouvelables au deuxième trimestre.

Alors que le rétablissement du crédit d'impôt pour les projets éoliens devrait donner un coup de fouet à la demande en Amérique du Nord, les analystes s'attendent à ce que les ventes internationales d'éoliennes terrestres de GE restent difficiles en raison de la structure de coûts élevée.

GE a fait du redressement de ses activités terrestres une priorité alors qu'elle se prépare à scinder ses activités énergétiques, y compris les énergies renouvelables, en une société distincte en 2024.

Dans le cadre de ses efforts pour améliorer la rentabilité, l'activité onshore tente de réduire les coûts fixes, ce qui, selon la société, pourrait se traduire par quelques centaines de millions de dollars d'économies l'année prochaine. (Reportage de Rajesh Kumar Singh ; montage de Richard Pullin)