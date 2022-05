Les actions européennes commencent la semaine dans le vert

PARIS, 23 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes montent en début de séance lundi, la perspective d'une ouverture en hausse à Wall Street favorisant le retour sur les actions. À Paris, le CAC 40 gagne 0,41% à 6.311,18 points à 07h45 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,78% et à Francfort, le Dax avance de 1,1%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,63%, le FTSEurofirst 300 de 0,92% et le Stoxx 600 de 0,87%. Ce dernier a perdu 0,55% la semaine dernière, son cinquième repli hebdomadaire en six semaines. Les contrats à terme suggèrent un rebond d'environ 1% à Wall Street, où le Standard & Poor's 500 a fini pratiquement inchangé vendredi alors qu'il était brièvement passé en séance en "bear market" (marché baissier), soit 20% en dessous de son record de début janvier. En Asie, le Nikkei à Tokyo a terminé sur une progression de 0,98% et en Chine, le SSE Composite de Shanghaï , qui baissait en début de séance, a fini quasi stable. L'appétit pour le risque en Europe est également nourri par le début de retour à la normale à Shanghaï après les restrictions strictes qui ont marqué les deux derniers mois, même si le nombre de cas de COVID-19 continue d'augmenter à Pékin. L'espoir d'une reprise de la demande favorise aussi la hausse des cours du cuivre (+0,56%) et du pétrole (+0,90%), ce qui permet au compartiment européen des matières premières de gagner 1,85%, la meilleure performance sectorielle du début de séance tandis que celui de l'énergie s'adjuge 1,62%. Le sidérurgiste ArcelorMittal prend 2,28%, la plus forte hausse du CAC 40. En tête du Stoxx 600, le spécialiste des éoliennes Siemens Gamesa bondit de 6,39% après l'annonce par sa maison mère, Siemens Energy (+2,16%) d'une offre publique d'achat sur les minoritaires. Dans l'actualité des résultats, le britannique Kingfisher , propriétaire de Castorama en France gagne 2,55% après la confirmation de ses prévisions de résultats annuels. (Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)