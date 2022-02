Les dix principaux investisseurs de Siemens Energy exhortent la direction à acheter Siemens Gamesa

Les commentaires d'Ingo Speich, responsable de la durabilité et de la gouvernance d'entreprise chez Deka Investment, augmentent la pression sur la direction de Siemens Energy, qui n'a jusqu'à présent pas été en mesure d'améliorer les performances de l'unité détenue à 67 %.

"Si Siemens Energy est vraiment sérieuse, il n'y a pas d'autre solution qu'une reprise complète de Siemens Gamesa", a déclaré M. Speich dans des remarques préparées pour l'assemblée générale annuelle de Siemens Energy prévue pour le 24 février.

Les données de Refinitiv montrent que Deka est le neuvième investisseur le plus important de Siemens Energy.

"Une intégration complète permettrait à Siemens Energy de contrôler plus facilement, de briser les structures et de rationaliser la prise de décision. Considérez le faible cours de l'action comme une occasion d'étendre favorablement votre influence et de créer ensuite de la valeur", a déclaré M. Speich.

La semaine dernière, Union Investment a également appelé au rachat des 33 % que Siemens Energy ne possède pas dans Siemens Gamesa, une participation qui vaut 3,7 milliards d'euros (4,2 milliards de dollars).

M. Speich a déclaré que la confiance des investisseurs avait été érodée après que Siemens Gamesa ait déclenché trois avertissements sur les bénéfices de sa société mère.

"La confiance du marché est détruite et doit être lentement regagnée", a déclaré Speich.

Des sources ont déclaré à Reuters le mois dernier que Siemens Energy intensifiait ses efforts pour explorer une intégration complète de Siemens Gamesa.

(1 $ = 0,8801 euros)