Siemens Gamesa : annonce un contrat de 84 éoliennes en Inde

Siemens Gamesa annonce aujourd'hui avoir reçu une nouvelle commande en Inde de la part d'Ayana Renewable Power Six Private Limited portant sur la fourniture de 84 éoliennes SG 3.6-145 dans le cadre d'un projet de 302 MW dans le district de Gadag, dans l'État du Karnataka.



' Cette commande nous aide considérablement alors que nous nous préparons à la prochaine phase de croissance de Siemens Gamesa en Inde. Avec la SG 3.6-145, une turbine conçue pour l'Inde, nous sommes convaincus d'offrir une meilleure valeur à nos clients ', a déclaré Navin Dewaji, directeur général de Siemens Gamesa pour l'Inde.



Avec cet accord supplémentaire de 302 MW, la prise de commandes totale pour la plate-forme Siemens Gamesa 3.X en Inde s'élève à 925 MW. Les turbines de ce projet seront fournies par les usines de fabrication en Inde et le projet devrait être mis en service en 2023.



