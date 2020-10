Siemens Gamesa : commande record pour 5.X en Suède

12/10/2020 | 09:08

Siemens Gamesa annonce avoir remporté sa plus importante commande jusqu'à présent pour sa plateforme 5.X, commande portant sur la fourniture de 372 MW avec sa turbine SG 5.8-170 pour le projet Björnberget, au centre de la Suède.



Ce parc éolien, détenu par Prime Capital et Enlight, sera l'un des plus importants projets éoliens sur terre dont la construction commencera en Europe cette année. Il porte à un gigawatt les prises de commandes totales pour 5.X, seulement 18 mois après son lancement.



Les turbines éoliennes auront une durée de vie certifiée de 30 ans et seront couvertes par un accord de services de 15 ans. Installé en 2022, ce parc génèrera suffisamment d'électricité pour alimenter environ 300.000 foyers européens.



