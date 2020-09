Siemens Gamesa : commande remportée au Maroc

02/09/2020 | 13:24

Siemens Gamesa annonce avoir remporté une commande auprès du groupe énergétique marocain Nareva et de l'Italien Enel Green Power, pour fournir 87 turbines au parc éolien de Boudjour, au Sud du Maroc, qui représentera 850 mégawatts (MW).



L'équipementier espagnol pour énergies renouvelables -issu de la fusion entre l'unité éolienne de Siemens et Gamesa- ajoute que la livraison de ce projet, qui comprend un accord de services de cinq ans, est prévu pour le troisième trimestre 2022.



Par ailleurs, Siemens Gamesa a fait part mardi d'une commande pour deux nouveaux projets éoliens sur la terre ferme au Texas, représentant une capacité totale installée de 325 MW, dont la fourniture de 65 turbines éoliennes.



