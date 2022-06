Siemens Gamesa : contrat de 60 éoliennes offshore en Ecosse

La société Siemens Gamesa a annoncé hier qu'elle avait remporté une commande ferme portant sur la livraison de 60 éoliennes offshore SG 14-222 DD, d'une capacité de 14,7 MW chacune, dans le cadre du projet éolien offshore Moray West de 882 MW, situé dans le nord-est de l'Ecosse.



Les 180 pales de 108 mètres des 60 éoliennes seront produits dans l'usine de lames offshore de la société à Hull, en Angleterre, précise Siemens Gamesa.



Le calendrier du projet prévoit un déploiement et la mise en service de la première éolienne dès 2024.



Moray West servira ainsi de première installation en série pour cette turbine de 14 MW, qui totalise déjà plus de 14 GW de commandes ferme.



