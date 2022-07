Siemens Gamesa : contrat de parc éolien de 50MW en Espagne

Siemens Gamesa annonce avoir signé son premier contrat avec l'investisseur énergétique turc Kinesis Enerji en Espagne concernant un parc éolien de 50 MW dans le nord du pays.



Ce parc éolien sera équipé de dix turbines SG 5.0-145 et devrait être mis en service au premier semestre 2024. Le contrat comprend également la maintenance des turbines pour une durée de 25 ans.



L'énergie que produira ce parc éolien fournira suffisamment d'électricité pour alimenter 40 000 foyers et contribuera à éviter l'émission de 132 000 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent des émissions de près de 80 000 véhicules, indique Siemens Gamesa.



A l'heure actuelle, Siemens Gamesa dispose de 15 GW de capacités éoliennes en Espagne, soit plus de la moitié (53%) des capacités du pays (28,1 GW en 2021).



