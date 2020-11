Siemens Gamesa : l'exercice 2019/2020 a été difficile

06/11/2020 | 13:54

Le titre Siemens Gamesa chutait vendredi à la Bourse de Madrid, le fabricant d'éoliennes ayant dévoilé des résultats trimestriels jugés peu convaincants par les investisseurs et les analystes.



Peu avant 12h00, l'action reculait d'environ 4%, accusant de loin le plus fort repli de l'indice IBEX 35 de la Bourse de Madrid



Le groupe industriel basé en Espagne a notamment fait état, pour son quatrième fiscal clos fin septembre, d'une marge bénéficiaire inférieure aux attentes.



Au niveau opérationnel, sa marge d'Ebit atteint seulement 1,1%, sur la base d'un chiffre d'affaires ressorti en baisse de 2,6% à 2,9 milliards d'euros.



Au final, Siemens Gamesa accuse sur le trimestre écoulé une perte nette de 113 millions d'euros, ce qui porte à 918 millions d'euros son manque à gagner sur l'ensemble de l'exercice 2019/2020.



'Dans l'ensemble, l'exercice s'est révélé être une année difficile pour SGRE, avec une épidémie de COVID-19 qui a lourdement affecté les activités', résument les analystes d'AlphaValue, qui restent à 'vendre' sur le titre.



'Avec un nouveau directeur général aux commandes du groupe, SGRE aspire désormais à recentrer son attention sur sa profitabilité plutôt que sur la croissance de ses volumes', précise le bureau d'études.



Effectivement, si Siemens Gamesa ne vise qu'une faible croissance de son chiffre d'affaires, à 10,2-11,2 milliards d'euros sur le nouvel exercice 2020/2021, sa marge d'exploitation est, elle, attendue en nette amélioration, entre 3% et 5%.



