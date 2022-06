Siemens Gamesa : possible coopération avec Doosan Enerbility

Siemens Gamesa a annoncé ce week-end la signature d'un protocole d'accord non-contraignant avec l'industriel coréen Doosan Enerbility afin d'étudier la possibilité de coopérer de manière stratégique dans les activités éoliennes offshore en Corée.



La potentielle collaboration pourrait concerner les éoliennes offshore à grande échelle et le partage de services majeurs (notamment la construction de nouvelles installations de production coréennes, la fourniture de pièces d'éoliennes, l'installation d'éoliennes offshore et la maintenance des turbines).



Dans le protocole d'accord stratégique, Doosan Enerbility entend apporter son expérience, sa base de production nationale et ses capacités commerciales, en complément du savoir-faire mondial de Siemens Gamesa dans le domaine de l'éolien offshore.



Le protocole d'accord étudiera les produits et services potentiels optimisés pour le marché éolien offshore coréen. Il explorera également une chaîne d'approvisionnement intérieure coréenne et les industries connexes. En outre, il étudiera le potentiel de création d'emplois et d'industrialisation sur le marché coréen de l'énergie éolienne offshore.





