Siemens Gamesa : propose des pales éoliennes recyclables

Siemens Gamesa annonce le lancement des premières pales éoliennes recyclables au monde, destinées à un usage commercial offshore, sous le nom de RecyclableBlade.



Ce lancement constitue une étape cruciale pour Siemens Gamesa qui s'est fixé comme objectif de rendre les éoliennes entièrement recyclables d'ici 2040.



Siemens Gamesa annonce avoir déjà conclu des accords avec trois de ses principaux clients, à savoir RWE, EDF Renouvelables et wpd, pour l'installation de RecyclableBlade au sein de différents projets offshore.



Six premières lames recyclables de 81 mètres de long ont été produites dans l'usine de lames Siemens Gamesa à Aalborg, au Danemark, annonce la société.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.