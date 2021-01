Siemens Gamesa : réalise un bon début d'exercice

Siemens Gamesa a annoncé avoir réalisé un 'bon départ' pour l'année fiscale 2020/2021, particulièrement aidé par les bonnes performances de ses activités offshore et de services, qui ont conduit à une augmentation des revenus.



Le fabricant espagnol d'éoliennes a déclaré que ses revenus avaient augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre près de trois milliards d'euros entre octobre et décembre.



Au cours des trois mois se terminant le 31 décembre, l'EBIT avant amortissement des AAE et coûts d'intégration et de restructuration - une mesure clé de sa performance financière - a été de 121 millions d'euros, contre une perte de 136 millions d'euros au trimestre correspondant de l'année précédente.



Autre signe positif, le carnet de commandes de Siemens Gamesa a augmenté de 7 %, à 30,1 milliards d'euros.



