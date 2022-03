Siemens Gamesa : regroupe sa production au Havre

Siemens Gamesa a démarré la production de nacelles d'éoliennes offshore Direct Drive et de pales IntegralBlades brevetées dans sa nouvelle usine au Havre. La production de pales est pour la première fois au monde regroupées sur un même site.



Les 500 premiers postes ont déjà été pourvus au Havre sur un total à pourvoir de 750 emplois directs et indirects. Les 250 postes restants devraient être pourvus entre la fin de l'année 2022 et le début de 2023.



' Ce projet historique, qui regroupe pour la première fois sur un même site la production de nacelles et de pales, est une opportunité économique majeure pour la région Normandie et constitue l'une des principales réalisations du secteur de l'énergie renouvelable en France ' a déclaré Marc Becker, PDG de la division offshore de Siemens Gamesa.



