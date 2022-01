Siemens Gamesa : un avertissement sur résultats sanctionné

Siemens Gamesa dévisse de près de 15% à Madrid, au lendemain d'un nouvel avertissement sur résultats lancé par le constructeur d'éoliennes pour 2022 qui amène d'ailleurs Oddo BHF à abaisser sa recommandation sur le titre de 'surperformance' à 'neutre'.



Pour l'exercice en cours, le groupe espagnol anticipe désormais un recul de l'activité compris entre -9% et -2% (contre -7 à -2% précédemment) et une marge d'EBIT ajusté comprise entre -4% et +1% (contre +1% à +4% précédemment).



'Les raisons de cette révision en baisse sont imputables à un début d'année bien pire que prévu (perturbation de la supply chain, retard sur certains projets, difficultés liées à la montée en puissance de la plateforme 5.X)', explique Oddo.



