Vestas réduit ses perspectives alors que le troisième trimestre est inférieur aux prévisions.

Le résultat d'exploitation avant éléments spéciaux de la société est passé à une perte de 127 millions d'euros (125,5 millions de dollars), contre un bénéfice de 325 millions l'année précédente, ce qui est loin de la perte de 40 millions d'euros prévue par les analystes dans un sondage compilé par la société.

"Vestas a continué à augmenter le prix de vente moyen de ses solutions d'énergie éolienne... bien que l'incertitude géopolitique et l'inflation élevée aient eu un impact sur les coûts d'exécution et les niveaux d'activité dans l'industrie éolienne", a déclaré le directeur général Henrik Andersen.

Vestas a réduit ses perspectives de marge bénéficiaire pour cette année à moins 5 %, alors qu'elles se situaient précédemment entre moins 5 % et 0 %, et a déclaré que le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année devrait désormais se situer entre 14,5 milliards et 15,5 milliards d'euros, en baisse par rapport aux prévisions précédentes de 14,5 milliards à 16 milliards d'euros.

(1 $ = 1,0118 euros)