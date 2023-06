Berenberg recommande Siemens Healthineers à 'Buy' - objectif 58 euros

HAMBOURG (dpa-AFX Broker) - La banque privée Berenberg a maintenu Siemens Healthineers à l'achat avec un objectif de cours de 58 euros après une conférence sectorielle à Rome. Le nouveau système Atellica CI 1900 de l'entreprise de technologie de Meizin pour les laboratoires avec un volume d'échantillons faible à moyen présente de nombreux avantages face à la concurrence, a écrit l'analyste Odysseas Manesiotis dans une étude sectorielle publiée vendredi. Il reste toutefois prudent quant à la force de traction commerciale de ce système avant qu'il n'atteigne le spectre d'application du système original Atellica./gl/la

Publication de l'étude originale : 01.06.2023 / 16:47 / GMT Première diffusion de l'étude originale : Date non précisée dans l'étude / Heure non précisée dans l'étude / Fuseau horaire non précisé dans l'étude

-----------------------

dpa-AFX Broker - les nouvelles des traders de dpa-AFX

-----------------------