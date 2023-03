Bernstein reprend Siemens Healthineers avec une 'surperformance'.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Le cabinet d'analyse américain Bernstein Research a réintégré Siemens Healthineers dans son évaluation avec une opinion "surperformance" et un objectif de cours de 58 euros. Dans le cadre de la reprise de la surveillance du secteur européen des technologies médicales, l'analyste Lisa Bedell a cité Clive Smith & Nephew comme son titre préféré. Siemens Healthineers est un fournisseur d'équipements de haute qualité qui bénéficie de plusieurs des principales tendances du secteur dans le monde, explique-t-elle dans une étude publiée mardi. Un carnet de commandes bien rempli, des augmentations de prix et une gestion des coûts impressionnante devraient conduire à une forte croissance des bénéfices./gl/mis

Publication de l'étude originale : 06.03.2023 / 22:22 / UTC Première diffusion de l'étude originale : 07.03.2023 / 05:00 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - les nouvelles des traders de dpa-AFX

-----------------------