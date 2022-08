Siemens Healthineers : UBS passe à l'achat

UBS a relevé jeudi sa recommandation sur Siemens Healthineers, qu'il fait passer de 'neutre' à 'achat', jugeant le spécialiste de l'imagerie médicale bien positionné pour profiter d'une revalorisation en Bourse.



Dans une note de recherche, le courtier met en évidence la qualité de l'entreprise et ses positionnements de leader sur les marchés de l'imagerie et du diagnostic, mais aussi sa forte croissance dans l'oncologie et les traitements peu invasifs.



'Nous pensons que cette qualité transpirera au cours des 12 prochains mois au vu des prévisions prudentes établies par le marché et anticipons, au-delà, une croissance à deux chiffres du BPA sur le moyen terme', souligne-t-il.



Etant donné le récent repli du titre et la résistance de l'équipementier de santé à une éventuelle récession, le broker relève son opinion tout en ramenant son objectif de cours de 59 à 56 euros.



