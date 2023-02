De meilleures perspectives poussent Siemens Healthineers vers un plus haut en juin

FRANCFORT (dpa-AFX) - Les investisseurs ont salué jeudi l'amélioration des perspectives de Siemens Healthineers. Le titre de l'entreprise de technologie médicale a atteint son plus haut niveau depuis juin 2022 et a été la valeur la plus forte de l'indice directeur Dax, gagnant 6,9% à 52,60 euros. Le Dax était également en nette progression avec une hausse de 1,4 pour cent.

Les derniers chiffres trimestriels de l'entreprise de technologie médicale ont sans doute joué un rôle moins important dans la hausse du cours que les perspectives d'évolution de l'activité. Un trader a qualifié les chiffres de mitigés, avec un chiffre d'affaires en hausse mais un bénéfice en baisse. Les perspectives n'ont pas changé pour le moment, ce qui est positif.

L'analyste David Adlington de JPMorgan a écrit dans une récente étude que les chiffres de Healthineers sont certes un autre mauvais résultat dans le secteur, mais que la faiblesse est principalement due à des problèmes de chaîne d'approvisionnement. La situation de la chaîne d'approvisionnement devrait s'améliorer à partir de maintenant. Adlington maintient son opinion "surpondérer" avec un objectif de cours de 62,10 euros, ce qui laisse encore 18% de marge de manœuvre pour le cours.

Le management autour du président du directoire Bernd Montag s'est également montré optimiste quant à l'évolution future, évoquant notamment des prises de commandes robustes au premier trimestre./ajx/jha/