Siemens Healthineers : confirme ses objectifs annuels

Compte tenu de la diminution progressive des activités de tests antigéniques rapides, le chiffre d'affaires comparable a diminué de -2,5 % à 5 346 ME au 2ème trimestre 2023 par rapport au 2ème trimestre de l'exercice précédent.



La croissance du chiffre d'affaires comparable a été de 11,2 % au 2ème trimestre clos le 31 mars de l'exercice 2023, excluant les tests rapides d'antigènes COVID-19.



Le chiffre d'affaires du secteur Diagnostics a baissé de 39,0 % sur une base comparable en raison de la diminution de l'activité de tests rapides d'antigènes COVID-19.



L'EBIT ajusté a chuté de 30 % pour atteindre 681 millions d'euros, ce qui a entraîné une baisse de la marge d'EBIT ajusté de 12,7 %. ' Ceci est dû à la baisse marquée des contributions des tests rapides de l'antigène COVID-19 ' précise le groupe. Le bénéfice net a chuté de 81 % pour atteindre 108 millions d'euros. Le résultat de base ajusté par action est inférieur à celui du trimestre de l'exercice précédent, à 0,43 euro. En excluant les tests antigéniques rapides et les coûts de transformation, le bénéfice de base ajusté par action a augmenté de 11 %.



Au niveau des perspectives pour l'exercice 2023, le groupe confirme anticiper une croissance comparable du chiffre d'affaires de -1% à 1% (6% à 8% hors chiffre d'affaires des tests rapides d'antigènes COVID-19) et un résultat de base ajusté par action de 2,00 à 2,20 euros.



Bernd Montag, CEO de Siemens Healthineers a déclaré : ' Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs annuels et à moyen terme. '



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.