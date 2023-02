Siemens Healthineers : le carnet de commandes rassure

L'action Siemens Healthineers signe jeudi la deuxième plus forte hausse de l'indice DAX à la Bourse de Francfort, la robustesse de son carnet de commandes ayant rassuré les investisseurs.



A 11h20, le titre du spécialiste allemand des équipements de santé progressait de 6,7%, juste derrière Infineon (+7%), tandis qu'au même moment le DAX avançait de 1,5%.



Le fabricant d'appareils médicaux a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires globalement stable pour son premier trimestre, à 5,07 milliards d'euros, une performance inférieure au consensus qui visait 5,21 milliards.



Son bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté a lui chuté de 28% à 647 millions d'euros sur ce trimestre clos fin décembre, contre un consensus de 663 millions d'euros.



Le bénéfice net lui baissé de 10% en glissement annuel pour atteindre 426 millions d'euros, a indiqué la société, soit 47 cents par action alors que analystes tablaient en moyenne sur un BPA de 41 cents.



Ses prises de commandes ont néanmoins progressé en affichant un taux de croissance 'à deux chiffres', précise l'entreprise, ce qui porte à 1,36 son ratio 'book-to-bill' (commandes sur facturations) à l'heure actuelle.



'Le titre avait accumulé du retard par rapport au reste du secteur ces derniers mois et il nous semble que les attentes du marché était basses avant cette publication', rappellent ce matin les analystes d'UBS.



'Si ces résultats s'avèrent un peu en-dessous des espérances, la confirmation des objectifs conjuguée à un carnet de commandes étonnement solide est selon nous de nature à rassurer les investisseurs', souligne le bureau d'études.



Siemens Healthineers a confirmé ce matin s'attendre à une évolution de son chiffre d'affaires à périmètre comparable comprise entre -1% et +1% sur l'ensemble de l'exercice, pour un bénéfice par action ajusté compris entre deux et 2,20 euros.



