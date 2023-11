Siemens Healthineers : spéculations sur une cession d'actif

Le titre Siemens Healthineers gagnait plus de 3% vendredi à la Bourse de Francfort après que Bloomberg a rapporté que le groupe de technologie médicale réfléchissait à une éventuelle cession de sa branche de diagnostic de laboratoire.



Vers 10h10, l'action avançait de 3,4%, affichant l'une des plus fortes progressions de l'indice DAX, en hausse de 0,4% au même moment.



Selon Bloomberg, Siemens Healthineers envisagerait un certain nombre de possibilités concernant l'avenir de sa division de diagnostic, avec l'objectif affiché de recentrer ses activités.



A en croire l'agence d'informations financières, qui cite des sources proches du dossier, une vente ou une scission de l'activité de diagnostic in vitro de l'entreprise pourrait lui rapporter jusqu'à 8 milliards de dollars.



La branche de diagnostic de laboratoire de Siemens Healthineers propose des méthodes d'analyse afin d'identifier les maladies, mais aussi pour le suivi thérapeutique et le traitement ciblé et individualisé des patients.



D'après les analystes de Stifel, cette activité génère environ 20% du chiffre d'affaires de Siemens Healthineers, mais seulement 4% du bénéfice opérationnel.



'Nous avons tendance à penser qu'il s'agit d'une bonne nouvelle d'un point de vue fondamental pour la division de diagnostic, qui est restée à la traîne vis-à-vis de ses pairs', soulignent-ils.



Stifel, qui avoue sa préférence pour le scénario d'une scission, estime que l'opération pourrait se concrétiser dans un horizon allant de 12 à 18 mois.



Au vu des conditions de marché actuelles, le bureau d'étude se montre en revanche un peu moins optimiste concernant la valorisation de la filiale, qu'il juge plus raisonnable d'estimer autour de six milliards d'euros.



