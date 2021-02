Siemens Heathineers : le BPA ajusté trimestriel gagne 37%

Siemens Heathineers a enregistré un chiffre d'affaires de 3,86 milliards d'euros au titre du 1er trimestre de son exercice 2021, en hausse de 13,3% en données comparables.



L'EBIT ajusté est en forte hausse (+52%), à 738 millions d'euros, tout comme le bénéfice net qui s'établit à 437 millions d'euros, progressant de 44%.

Le BPA ajusté gagne 37%, à 0,49 euro, un chiffre supérieur au consensus.



Le directeur général de Siemens Healthineers, Bernd Montag, estime que ce premier trimestre a été 'exceptionnel' et indique un relèvement des perspectives pour 2021.



Par conséquent, Siemens Healthineers table désormais sur une croissance du chiffre d'affaires 2021 comprise entre 8 et 12% en comparable (contre 5 à 8% dans la précédente estimation.

Le BPA ajusté annuel est attendu entre 1,63 et 1,82 euro, contre une fourchette de 1,58 à 1,72 euro précédemment.



