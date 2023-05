Le bénéfice de la branche indienne de Siemens bondit de 39 % grâce à un carnet de commandes bien rempli

Siemens Ltd, la branche indienne de la société d'ingénierie allemande Siemens AG, a annoncé une hausse de près de 39 % de son bénéfice trimestriel, grâce à une augmentation des dépenses d'infrastructure dans le pays.

Le bénéfice net consolidé a atteint 4,71 milliards de roupies (57,59 millions de dollars) au cours du deuxième trimestre clos le 31 mars, contre 3,40 milliards de roupies un an plus tôt, a déclaré la société jeudi.

Comme ses pairs ABB India Ltd et Larsen & Toubro Ltd, Siemens a bénéficié des dépenses gouvernementales en matière d'infrastructures, en particulier dans le domaine des chemins de fer, des métros et des autoroutes, après une pause due à la pandémie de COVID-19.

En janvier, le développeur d'infrastructures a signé un contrat d'une valeur de 260 milliards de roupies avec le ministère des chemins de fer pour un projet de locomotive électrique dans l'État occidental du Gujarat, ce qui constitue sa plus grosse commande en Inde. La société a enregistré de nouvelles commandes d'une valeur de 311,51 milliards de roupies au cours du trimestre.

Le chiffre d'affaires des segments des infrastructures intelligentes et de l'énergie, qui représentent ensemble environ 67,5 % du total, a augmenté de 15,8 % et de 30 %, respectivement. Cela a permis au revenu total des opérations de faire un bond de 27,8 % pour atteindre 48,58 milliards de roupies.

Le mois dernier, les analystes de Prabhudas Lilladher ont déclaré qu'ils étaient "positifs" sur Siemens en raison du large portefeuille de l'entreprise, de sa position sur le marché de la numérisation et de l'automatisation, et de l'accent mis sur la localisation des produits.

"Nous continuons à voir des appels d'offres importants de la part des chemins de fer indiens et une expansion continue des dépenses d'investissement dans l'infrastructure menée par le gouvernement central", a déclaré Sunil Mathur, directeur général et chef de la direction de Siemens, dans un communiqué.

L'augmentation du coût des intrants, des achats de stocks et des rachats de projets a toutefois entraîné une hausse de 26,3 % des dépenses totales.

Les actions de la société ont clôturé en hausse de 2,2 % pour atteindre un record historique de 3 797,05 roupies jeudi avant la publication des résultats. (1 $ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage de Biplob Kumar Das à Bengaluru ; Rédaction de Sohini Goswami)