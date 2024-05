Sienna Senior Living Inc. est un fournisseur canadien de logements pour personnes âgées. La société dessert le continuum de la vie autonome, de la vie autonome avec services de soutien, de la vie assistée, des soins de la mémoire et des soins de longue durée en possédant et en exploitant des résidences pour personnes âgées dans les provinces de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l'Ontario. Elle offre une gamme complète d'options de vie pour les personnes âgées, y compris la vie autonome et la vie assistée sous sa marque de retraite Aspira, les soins de longue durée et les programmes et services spécialisés. Elle possède et exploite un total de 81 résidences pour personnes âgées : 39 résidences pour personnes âgées, y compris sa participation en coentreprise dans 12 résidences en Ontario et en Saskatchewan ; 34 résidences de SLD ; et huit résidences pour personnes âgées offrant à la fois des services de VA et d'AL payants et des services de SLD financés, y compris sa participation en coentreprise dans deux résidences en Colombie-Britannique. Elle offre également des services de gestion à 11 résidences pour personnes âgées en Colombie-Britannique et en Ontario.

Secteur Installations et services en soins de santé