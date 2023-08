Sientra, Inc. est une société spécialisée dans l'esthétique médicale. La société est engagée dans des traitements et des technologies transformatrices axés sur l'avancement de la chirurgie plastique. La société fournit des produits d'esthétique médicale aux chirurgiens plasticiens certifiés et aux patients. Elle a développé un portefeuille de produits présentant des caractéristiques technologiques différenciées, étayées par des tests en laboratoire indépendants et des résultats d'essais cliniques solides. La société vend ses implants mammaires, ses expanseurs de tissu mammaire et son système de transfert de graisse pour les procédures de reconstruction principalement aux hôpitaux et aux centres de chirurgie, et ses produits de gestion des cicatrices BIOCORNEUM aux chirurgiens plasticiens, aux dermatologues et à d'autres spécialités. Les marques de la société comprennent également Sientra, Sientra Platinum20, Sientra Full Circle, Sientra Smooth, Sientra Teardrop, AlloX, AlloX2, Anatomical Controlled, BIOCORNEUM, Curve, Dermaspan, Luxe, Softspan, Silishield, AuraClens et Viality.