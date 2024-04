Sierra Bancorp est une société holding bancaire pour Bank of the Sierra (la Banque). La Banque est une banque agréée par l'État de Californie, qui offre une gamme de services bancaires aux particuliers et aux entreprises par le biais de succursales situées dans le sud de la vallée de San Joaquin, la côte centrale, le comté de Ventura et les communautés avoisinantes. Elle offre de multiples options d'accès aux comptes pour répondre aux besoins des clients nouveaux et existants : une plateforme d'ouverture de compte en ligne, des services bancaires en ligne avec paiement de factures et des capacités de services bancaires mobiles, des solutions de prêt en ligne pour les consommateurs et les petites entreprises, un centre de service à la clientèle et un système de services bancaires automatisés par téléphone. Ses activités de prêt couvrent l'immobilier, les prêts commerciaux (y compris aux petites entreprises), les prêts hypothécaires, les prêts agricoles et les prêts à la consommation. Elle offre une gamme de produits et de services de dépôt pour les particuliers et les entreprises, y compris des comptes chèques, des comptes d'épargne, des comptes à vue du marché monétaire, des dépôts à terme, des comptes de retraite et des comptes de balayage.

Secteur Banques