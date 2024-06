Lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 25 juin 2024, Sierra Metals Inc. a approuvé l'élection de Roberto Maldonado au conseil d'administration de la société. M. Douglas Cater a reçu moins de 50 % des votes exprimés en faveur de sa réélection et a démissionné du conseil d'administration avec effet immédiat, conformément aux dispositions relatives au vote majoritaire de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Oscar Cabrera et Carlos Santa Cruz avaient tous deux annoncé leur intention de se retirer du conseil d'administration et ne se sont pas présentés à la réélection lors de l'assemblée de cette année.

M. Roberto Maldonado a plus de 35 ans d'expérience professionnelle dans le secteur minier et occupe actuellement le poste de directeur général d'Agnitia Consultores SAC au Pérou. Auparavant, il a occupé le poste de directeur des opérations (2008-2017) chez Volcan Compañía Minera et était responsable de cinq exploitations minières, y compris des activités de soutien telles que l'administration, la gestion des ressources humaines, la gestion des achats, le contrôle des contrats, les évaluations, le contrôle des stocks, la sécurité et les systèmes environnementaux. M. Maldonado est titulaire d'une maîtrise en gestion de l'ingénierie minérale de l'université d'État de Pennsylvanie et a obtenu son diplôme d'ingénieur minier à l'université nationale d'ingénierie (Universidad Nacional de Ingeniería).