Sierra Rutile Holdings Ltd est un producteur de rutile naturel basé en Australie. La société exploite plusieurs mines de sables minéraux dans les districts de Bonthe et de Moyamba, dans le sud de la Sierra Leone. Ses opérations d'extraction et de traitement des minerais dans la zone 1 comprennent quatre usines de concentration par voie humide (WCP), une usine de séparation des minerais (MSP) et l'infrastructure associée. La société détient également des gisements de rutile naturel, le projet Sembehun. Le gisement de Sembehun est situé à environ 30 kilomètres des opérations actuelles de la zone 1. Il produit trois produits primaires destinés à la vente, tels que le SGR, l'IGR et l'ilménite chlorée. Le SGR est principalement utilisé dans la fabrication de pigments de dioxyde de titane et d'éponges de titane. L'IGR est utilisé pour les applications de fil de soudure à âme en flux, en raison de sa haute densité d'emballage et de son faible niveau de contamination. L'entreprise produit également du zircon ainsi que de l'ilménite de qualité chlorure, qui est vendue principalement pour la production de pigments. Ses produits sont recherchés sur divers marchés d'utilisation finale et pour diverses applications.

Secteur Métaux et minéraux précieux