Sierra Wireless :  Sierra Wireless lance une nouvelle offre intégrant sa connectivité cellulaire à ses routeurs industriels pour simplifier les déploiements IoT.

Les routeurs AirLink® sont maintenant équipés de la connectivité intelligente de Sierra Wireless, d’une plateforme de gestion centralisée, ainsi que d’une assistance technique de qualité, afin de simplifier les opérations des entreprises.

Sierra Wireless (NASDAQ : SWIR) (TSX : SW), premier fournisseur mondial de solutions IoT, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de ses routeurs prêts à connecter sur le marché européen, permettant aux clients d’optimiser leurs opérations, ainsi que de gérer et d’activer facilement la connectivité dans le monde entier.

Les routeurs prêts à connecter AirLink® permettent de connecter simplement les applications commerciales critiques au fonctionnement des entreprises, tout en leur donnant la possibilité de s’abonner en option à un service de connectivité cellulaire. Les routeurs sont livrés préconfigurés avec la connectivité intelligente de Sierra Wireless, gestion des appareils et assistance technique inclus, ce qui permet un déploiement simplifié et plus rapide des applications d'entreprise. Cette nouvelle offre IoT complétement intégrée comporte tous les éléments clés nécessaires à un déploiement réussi: une carte SIM intégrée préconfigurée qui offre la connectivité intelligente de Sierra Wireless, une plateforme cloud centralisée pour la gestion des appareils et des abonnements cellulaires, et un support technique sur l’ensemble de la solution.

« Sierra offre l'ensemble idéal de technologies: un routeur robuste, une bonne plateforme de gestion et la connectivité intelligente qui permet d'accéder au meilleur réseau cellulaire disponible, quelle que soit la région du monde où se trouve le magasin», a déclaré Bertrand Degien, cofondateur et directeur général de Digitalli. « La combinaison du matériel et de la connectivité a permis à Digitalli de fournir plus facilement les meilleures solutions d'affichage dynamique numérique dans les magasins où il n’y avait pas d’Internet. Le fait de disposer d'une plateforme unique pour activer et gérer à distance à la fois le matériel et la connectivité facilite considérablement notre déploiement. Le fait de pouvoir gérer les appareils, l'abonnement cellulaire et la facturation depuis une seule et même plateforme constitue un énorme gain d’efficacité, en nous évitant le cauchemar logistique de devoir passer plusieurs commandes auprès de différents fournisseurs ».

Cette nouvelle offre est initialement disponible sur les routeurs LX40 et LX60 ainsi que sur les routeurs RV55 Cat4, et présente de multiples avantages :

Un haut niveau de sécurité, avec une carte SIM électronique intégrée réduisant le risque de vol ou d'utilisation abusive.

Une plateforme cloud centralisée pour la gestion des routeurs et de la connectivité.

Un point de contact unique pour la gestion des routeurs et de la connectivité, avec une assistance technique 24/7 sur l’ensemble de la solution

Une couverture résiliente et sécurisée, avec des itinéraires redondants vers de multiples réseaux dans chaque pays, pour remédier aux insuffisances de la couverture locale.

Un temps de fonctionnement maximal: exploitation du réseau à l’échelle mondiale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.

Une sécurité accrue et des coûts d’exploitation réduits - aucune insertion, retrait, remplacement ou programmation manuels de la carte SIM.

Activation rapide des appareils, qui peut se faire en moins de 10 minutes grâce aux services de gestion AirLink. (ALMS).

« L’offre de routeurs Sierra Wireless, incluant sécurité et connectivité intelligente, est complètement intégrée, ce qui simplifie les opérations et réduit les coûts d'exploitation », a déclaré Marc Overton, CSO et vice-président principal de Sierra Wireless pour les régions EMEA et APAC. « Cette nouvelle offre permet aux petites et grandes entreprises de mettre en place facilement des systèmes de communication cellulaire et de s'assurer qu'ils disposent toujours du meilleur réseau cellulaire disponible quel que ce soit l’endroit où ils se trouvent, en faisant appel à un partenaire unique et de confiance: Sierra Wireless ».

Avec les routeurs prêts à connecter AirLink®, l’ouverture de nouveaux comptes clients est possible en libre-service dans la région EMEA auprès du réseau de partenaires de Sierra Wireless, et sera bientôt disponible en Amérique du Nord.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site à l'adresse suivante : http://www.sierrawireless.com/router-connectivity

Pour contacter un vendeur Sierra Wireless, appelez le +1 877-687-7795 ou visitez le site suivant à l'adresse suivante : http://www.sierrawireless.com/sales ou contactez nos partenaires privilégiés.

Note aux rédacteurs :

Pour visualiser et télécharger les images des produits Sierra Wireless, consultez le site à l'adresse suivante : http://www.sierrawireless.com/newsroom/productimages.aspx.

À propos de Sierra Wireless

Sierra Wireless (NASDAQ : SWIR) (TSX : SW) est le principal fournisseur de solutions IoT qui associe appareils, réseau et logiciels pour créer de la valeur dans l’économie numérique. Les entreprises dans le monde entier adoptent l’IoT pour améliorer leur efficacité opérationnelle, offrir de meilleures expériences aux clients, améliorer leurs modèles d’entreprise et créer de nouvelles sources de revenus. Qu’il s’agisse d’une solution intégrée pour aider une entreprise à connecter en toute sécurité des appareils au cloud, ou d’une solution logicielle/API pour faciliter la gestion des processus associés à des milliards d’équipements connectés, ou encore d’une plateforme pour extraire des données en temps réel permettant de prendre les meilleures décisions commerciales, Sierra Wireless vous aidera à mettre au point la solution la plus adaptée à votre secteur d’activité pour votre prochain projet IoT.

Sierra Wireless exploite un centre d'exploitation du réseau au niveau mondial, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, ainsi que des centres de recherche et développement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site à l'adresse suivante : www.sierrawireless.com.

Connectez-vous avec Sierra Wireless sur le blog IoT à l'adresse suivante : http://www.sierrawireless.com/iot-blog, sur Twitter à l'adresse suivante : @SierraWireless, sur LinkedIn à l'adresse suivante : https://www.linkedin.com/company/sierra-wireless et sur YouTube à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/SierraWireless.

« Sierra Wireless » et « Airlink » sont des marques déposées de Sierra Wireless. Les autres noms de produits ou de services cités dans le présent communiqué peuvent correspondre à des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210423005048/fr/