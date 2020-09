Siemens Energy : BofA initie avec un conseil d'achat

29/09/2020 | 15:55

BofA a initié mardi le titre Siemens Energy avec un conseil à l'achat et un objectif de cours de 26 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire estime que la filiale de Siemens pourrait avoir un rôle 'critique' à jouer dans le processus de transition énergétique.



BofA juge par ailleurs les ambitions affichées par l'équipe de direction comme 'crédibles', les entrées de cash de l'activité de services comme 'visibles' et pense que les nouvelles technologies dont dispose la filiale (éolien, hydrogène) pourraient remplacer, à terme, sa production dite 'conventionnelle'.



