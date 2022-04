Les restrictions du COVID de Shanghai incitent la moitié des entreprises américaines à réduire leurs prévisions de revenus - enquête

Les réponses à l'enquête, menée auprès de 167 entreprises, ont révélé que 82 % des fabricants ont signalé un ralentissement ou une réduction de la production en raison du manque d'employés, de l'impossibilité d'obtenir des fournitures ou des fermetures ordonnées par le gouvernement.

Plus de la moitié, soit 54 %, ont réduit leurs prévisions de revenus pour 2022 suite à l'épidémie, bien que 38 % aient déclaré qu'il était trop tôt pour estimer l'impact.

La ville de 26 millions d'habitants se bat contre sa plus grande épidémie depuis près d'un mois et a placé cette semaine la majeure partie de la ville sous confinement alors que les cas continuaient à augmenter.

AmCham Shanghai a déclaré que seule la moitié des personnes interrogées étaient satisfaites des efforts de la Chine en matière de pandémie, et que 77 % d'entre elles avaient exprimé leur mécontentement quant à la durée des quarantaines.

L'épidémie et les mesures de restriction qui ont suivi ont perturbé la vie.

Un nombre croissant d'entreprises locales ont également révélé comment le confinement de Shanghai leur pèse, allant de la suspension des opérations et de la stagnation des ventes, à l'assèchement des liquidités et au retard des divulgations financières.

Sieyuan Electric Co, fabricant d'équipements de transmission de puissance basé à Shanghai, a déclaré que la pandémie avait perturbé les opérations, la logistique et l'approvisionnement en matières premières, ce qui a eu un impact sur ses performances du premier trimestre et de l'année entière.

East Money Information Co a déclaré qu'il était très incertain que son assemblée annuelle des actionnaires puisse se tenir à son siège social de Shanghai le 8 avril, et suggère aux actionnaires de participer en ligne.

Shanghai Shizhong Intelligent Parking Corp a déclaré que le verrouillage l'a obligé à interrompre ses services de stationnement, ce qui a directement affecté ses performances.

De nombreux endroits en Chine sont touchés par l'épidémie, mais "la situation à Shanghai est particulièrement grave", a déclaré Shizhong dans un dépôt.

"Les ventes et les bénéfices de la société sont directement affectés, car nos clients... sont principalement à Shanghai", a déclaré la société, ajoutant que le blocage pourrait également retarder la publication de ses résultats pour 2021.