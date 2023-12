SIFCO Industries, Inc. produit des pièces forgées et des composants usinés, principalement pour les marchés de l'aérospatiale et de l'énergie. Les processus et services comprennent le forgeage, le traitement thermique, le revêtement et l'usinage. La société produit des composants forgés pour les moteurs à turbine des avions commerciaux, d'affaires et régionaux, ainsi que pour les avions militaires et les véhicules militaires blindés ; des applications de cellule pour une variété d'avions ; des moteurs industriels à turbine à gaz et à vapeur pour les unités de production d'énergie, et d'autres applications commerciales. La société offre ses services aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux clients du marché secondaire avec des produits dont la taille varie de 2 à 1 200 livres environ. Les produits de la société sont distribués aux États-Unis et dans d'autres pays. Les usines de fabrication de la société sont situées à Cleveland, Ohio (Cleveland), Orange, Californie (Orange), et Maniago, Italie (Maniago).

