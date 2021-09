SIG Combibloc: Moody's relève sa note à "Ba1" de "Ba2", perspective "stable"

Zurich (awp) - Moody's a relevé la note de crédit de SIG Combibloc à "Ba1", de "Ba2" précédemment. La perspective reste "stable", a indiqué l'agence de notation mercredi.

La nouvelle note reflète le solide positionnement de l'entreprise sur le marché, en tant que plus gros fabricant d'emballages en carton. SIG Combibloc mise sur des relations clientèle à long terme et sur un portefeuille de contrats stable. On peut s'attendre à une poursuite de la croissance et les chiffre clés pour le crédit resteront solides, selon Moody's.

mk/pre/rp/al